Ciclista investito a Bibbiena uomo di 44 anni trasportato in elicottero alle Scotte

Un grave incidente stradale scuote Bibbiena questa mattina: un ciclista di 44 anni è stato investito e trasportato d'urgenza in elicottero alle Scotte. L'intervento rapido dei sanitari ha tentato di salvargli la vita, mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause dell'accaduto. La comunità si stringe intorno alla vittima, sperando in un pronostico favorevole. Rimaniamo aggiornati sulla sua condizione e sugli sviluppi delle indagini.

Un ciclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale nelle prime ore di questa mattina, sabato 14 giugno, a Bibbiena, nel cuore del Casentino (provincia di Arezzo). L’allarme è scattato alle 8:57, quando la centrale operativa del 118 della Asl Toscana sud est ha ricevuto la segnalazione di un investimento in centro. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Bibbiena con un’ambulanza infermieristica, mentre i rilievi dell’incidente sono stati affidati alle forze dell’ordine. Vista la dinamica e le condizioni del ferito, è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso 2, che ha provveduto al trasporto del ciclista – un uomo di 44 anni – all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 2, che indica una media gravità. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ciclista investito a Bibbiena, uomo di 44 anni trasportato in elicottero alle Scotte

bibbiena - ciclista - investito - uomo

