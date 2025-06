Ciclista investita e uccisa da una betoniera l' assessore Granelli chiederà il rito abbreviato

Una tragica vicenda scuote Milano: Marco Granelli, ex assessore alla Mobilità e attuale alla Sicurezza, ha deciso di chiedere il rito abbreviato nel processo per l’omicidio colposo di Cristina Scozia, investita da una betoniera. Un caso che mette in luce questioni di sicurezza e responsabilità sul territorio. La richiesta di Granelli apre un dibattito importante sulla tutela dei cittadini e le misure preventive. La verità emergerà nel corso del procedimento, contribuendo a fare luce su questa drammatica tragedia.

Marco Granelli, ex assessore alla Mobilità e ora assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, chiederà di essere processato con rito abbreviato nell'ambito del processo che lo vede imputato per omicidio colposo. La vicenda riguarda la morte di Cristina Scozia, 39enne investita da una betoniera. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Ciclista investita e uccisa da una betoniera, l'assessore Granelli chiederà il rito abbreviato

