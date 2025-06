Ciclista investita da betoniera a Milano verso il processo abbreviato l’assessore Marco Granelli

L’incidente che ha sconvolto Milano lo scorso aprile, quando una ciclista è stata investita da una betoniera in pieno centro, torna sotto i riflettori. L’assessore Marco Granelli, coinvolto nell’indagine per omicidio colposo, ha deciso di chiedere il processo abbreviato, puntando a chiarire le sue responsabilità e fare luce su eventuali irregolarità nella realizzazione della pista ciclabile. Una scelta che potrebbe segnare un passo decisivo nel caso e nel dibattito sulla sicurezza urbana.

Era il 20 aprile del 2023 quando una betoniera travolse e uccise una ciclista in pieno centro a Milano. Lo scorso ottobre la procura aveva chiuso le indagini e contestato l’omicidio colposo anche all’allora assessore alla Mobilità Marco Granelli. Indagati per la stessa accusa per l’autotrasportatore e due dirigenti comunali. L’accusa per l’amministratore riguarda presunte irregolarità nella realizzazione della pista ciclabile. Granelli chiederà di essere processato con rito abbreviato. Secondo quanto riporta l’Ansa la richiesta di rito alternativo verrà formalizzata il prossimo 17 giugno quando davanti al giudice per l’udienza preliminare, Alberto Carboni, si aprirà l’ udienza preliminare a carico anche dell’autotrasportatore e di due dirigenti comunali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ciclista investita da betoniera a Milano, verso il processo abbreviato l’assessore Marco Granelli

In questa notizia si parla di: ciclista - betoniera - milano - assessore

Ciclista investita da betoniera a Milano, verso il processo abbreviato l’assessore Marco Granelli; Ciclista uccisa da betoniera, chiesto il processo per l'assessore Granelli; Cristina Scozia uccisa in bici da una betoniera a Milano, chiesto il processo per l'assessore Granelli.

Ciclista uccisa, verso processo in abbreviato per assessore - Chiederà di essere processato con rito abbreviato Marco Granelli, l'ex assessore alla mobilità e ora assessore alla cura del territorio del Comune di Milano, imputato per omi ... Come scrive msn.com

Marco Granelli chiederà il rito abbreviato per incidente mortale in bici a Milano - Marco Granelli, ex assessore di Milano, è indagato per omicidio colposo in due incidenti mortali di cicliste nel 2023; l’udienza preliminare del 17 giugno 2025 potrebbe accelerare il processo con rito ... Si legge su gaeta.it

Ciclista uccisa da betoniera, indagato l’assessore Granelli - il 20 aprile 2023 da una betoniera mentre pedalava su una pista ciclabile tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria a Milano. Si legge su rainews.it