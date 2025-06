CIAO CIAO BOLLO AUTO DA OGGI NON PAGO PIÙ | Vai all’Aci e ti cancellano dalla lista | il miracolo avviene davvero

Ciao ciao bollo auto! Da oggi, potresti dire addio a quella fastidiosa spesa di 217 euro. Basta andare all’ACI e chiedere la cancellazione dalla lista: il miracolo può diventare realtà. Novità importanti per alcuni possessori di veicoli che potrebbero non dover più pagare questa tassa annuale. Resta aggiornato, perché il cambiamento potrebbe rivoluzionare il modo di possedere un’auto in Italia!

Possibili importanti novità per alcuni possessori di veicoli che non dovranno più pagare il famigerato bollo. Il bollo auto, conosciuto formalmente come tassa automobilistica, è un tributo annuale obbligatorio che grava sulla proprietà di un veicolo a motore. La sua natura è quella di una tassa di possesso, il che significa che è dovuta indipendentemente dall’effettivo utilizzo del mezzo. Basta essere il proprietario di un veicolo iscritto al PRA per essere tenuti al pagamento. Questa imposta ha radici storiche nel sistema fiscale italiano, introdotta per la prima volta nel 1953 con la denominazione di “tassa di circolazione”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - CIAO CIAO BOLLO AUTO, DA OGGI NON PAGO PIÙ | Vai all’Aci e ti cancellano dalla lista: il miracolo avviene davvero

In questa notizia si parla di: ciao - bollo - auto - pago

Ciao a tutti, io sono Nicholas, ho 9 anni… e anche io oggi vi presento una Supra! Toyota Supra MK5 – motore 2.0 turbo, come me: più piccolo, ma con tanta grinta!Nel mese scorso abbiamo venduto due Supra con il 3.0, roba da grandi.Adesso tocca a lui: p Vai su Facebook

Bollo ciclomotore: come funziona e quando si paga; Maserati Grecale GT 250, per dribblare il superbollo; Bollo ciclomotori: come funziona.

Bollo e superbollo, tutto quello che c'è da sapere - Per quanto riguarda il primo tributo, la Commissione europea suggerisce al governo italiano di favorire l’adozione della mobilità elettrica anche tramite ... quattroruote.it scrive

Bollo auto, come risparmiare pagando online - App, piattaforme e cashback: il digitale come alleato del portafoglio Un altro modo per risparmiare pagando il bollo ... Lo riporta autotoday.it

Bollo auto: “se ho la Postepay pago solo 29€” | Finalmente l’incubo è finito: basta passare in Posta - Novità pazzesca e davvero conveniente per gli automobilisti nel nostro Paese: adesso per il bollo auto arriva la chance di pagare solo 29 euro. motorzoom.it scrive