Ci hanno manganellati e strappato i vestiti | parla l’attivista della Global March for Gaza bloccata in Egitto

Le parole di Vittoria Antonioli Arduini, attivista trentina rimpatriata dall’Egitto, rivelano un drammatico racconto di repressione e ingiustizie: “Ci hanno manganellati e strappato i vestiti”. La sua testimonianza, condivisa tra le tante persone bloccate durante la Global March to Gaza a Torino, mette in luce le difficoltà di chi lotta per una causa giusta, evidenziando come ancora oggi il diritto alla libertà di espressione venga spesso calpestato.

C’era anche Vittoria Antonioli Arduini, l’attivista pro Palestina trentina rimpatriata dall’Egitto pochi giorni fa, tra le tante persone che hanno preso parte a un nuovo corteo per Gaza a Torino. L’attivista era arrivata all’aeroporto del Cairo per partecipare alla Global March to Gaza, ma è stata bloccata insieme ad altri passeggeri, tra cui molti italiani. Arduini, dopo 12 ore chiusa in una stanza insieme ad altre 70 persone è stata messa su un aereo per Istanbul e rimpatriata. “La Farnesina non ha fatto niente “, ha detto l’attivista raccontando di aver subito manganellate. “Ci hanno strappato i vestiti e portato di forza lungo tutto l’aeroporto, io urlavo e nessuno faceva niente”, denuncia ancora, dicendo che ora non è più ammessa in Egitto pur non avendo fatto nulla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ci hanno manganellati e strappato i vestiti”: parla l’attivista della Global March for Gaza bloccata in Egitto

In questa notizia si parla di: attivista - gaza - global - march

Gaza, attivista palestinese pro-Trump mediatore rilascio Edan Alexander: il retroscena - Nei giorni scorsi si è consumato un dietro le quinte intrigante riguardante il rilascio di Edan Alexander, liberato dopo 584 giorni di prigionia a Gaza.

Attivista sardo fermato in Egitto: partecipava alla marcia per la Palestina Il giovane cagliaritano fa parte della delegazione italiana della Global March to Gaza Vai su Facebook

Global March to Gaza: migliaia di attivisti al Cairo stanno sfidando la repressione egiziana #GlobalMarchToGaza Vai su X

Global March to Gaza, l'Egitto ferma gli attivisti internazionali: Subiamo arresti e deportazioni; “Ci hanno manganellati e strappato i vestiti”: parla l’attivista della Global March for…; Global March to Gaza, l’Egitto caccia duecento attivisti.

Global March to Gaza, l'Egitto ferma gli attivisti internazionali: "Subiamo arresti e deportazioni" - Le autorità egiziane hanno lanciato una vera e propria caccia all'attivista: il presidente egiziano Al Sisi ha scelto la via della chiusura totale ... today.it scrive

Global March to Gaza, l’Egitto caccia duecento attivisti - Egitto (Internazionale) Ad «accogliere» in Egitto le migliaia di attivisti partiti dall’Europa è stata una capitale più militarizzata del solito e una campagna mediatica pesante (riassumibile così: «s ... Come scrive ilmanifesto.it

Global march to Gaza. L'Egitto non autorizza, fermati 200 attivisti proPal. Quindici italiani saranno rimpatriati - Il convoglio internazionale è partito da Tunisi e viaggia attraverso il Nord Africa con l'obiettivo di forzare il blocco israeliano di Gaza. Scrive huffingtonpost.it