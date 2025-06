Ci affidiamo a Sant' Antonio per essere ogni giorno comunità di accoglienza e pace

In un’atmosfera di profonda devozione e unità, la festa di Sant’Antonio ha riunito ieri, 13 giugno, la comunità di Padova in una celebrazione carica di significato. La basilica, gremita di autorità civili e militari, ha testimoniato il valore di questa ricorrenza come momento di pace e accoglienza. Tra i presenti, il principe Emanuele Filiberto, che ha condiviso con tutti l’importanza di questa tradizione. Un’occasione speciale per rinsaldare i legami e affidarsi alla protezione di Sant’Antonio, affinché ci accompagni ogni giorno

Per la festa di Sant'Antonio ieri 13 giugno la Basilica è stata gremita da molteplici autorità civili e militari. Tra loro anche il principe Emanuele Filiberto. A fare gli onori di casa il sindaco di Padova Sergio Giordani che ha riferito: «Porgo il mio saluto a padre Roberto Brandinelli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - «Ci affidiamo a Sant'Antonio per essere ogni giorno comunità di accoglienza e pace»

