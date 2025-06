Choc a Tolentino mamma di due figlie uccisa in strada a coltellate | fermato l' ex marito era seduto su una panchina davanti al cadavere

Una tragedia sconvolgente ha colpito Tolentino: una donna di 45 anni, madre di due figlie, è stata brutalmente uccisa a coltellate davanti agli occhi increduli dei passanti. L’autore della violenza? L’ex marito, seduto su una panchina poco distante, fermato poco dopo. Un dramma che scuote la comunità e apre ferite profonde nel cuore di chi le voleva bene. La vicenda si rivela ancora più terribile nel suo alone di mistero e dolore.

TOLENTINO - L'ha uccisa in strada, davanti a decine di persone che in quel momento affollavano viale Benadduci a Tolentino. Ha infierito sulla donna - 45 anni, mamma di due figlie. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Choc a Tolentino, mamma di due figlie uccisa in strada a coltellate: fermato l'ex marito, era seduto su una panchina davanti al cadavere

In questa notizia si parla di: tolentino - mamma - figlie - uccisa

Choc a Tolentino, mamma di due figli uccisa in strada a coltellate: preso il presunto killer, era seduto su una panchina davanti al cadavere - Una tragedia sconvolgente scuote Tolentino: una donna di 45 anni, madre di due figli, è stata brutalmente assassinata in strada, sotto gli occhi increduli di passanti.

TOLENTINO - Gessica Vulpe, studentessa dell'Iis "Ricci" di Macerata, è morta ieri. Le compagne hanno trascorso la serata tutte insieme per farsi forza. Il club ha annunciato che il numero 8 che indossava sarà per sempre solo suo. Il ricordo di chi l’ha allenata: Vai su Facebook

Choc a Tolentino, mamma di due figlie uccisa in strada a coltellate: preso il presunto killer, era seduto su u; Ragazza di 15 anni investita e uccisa a Tolentino, ferito anche il giovane che era con lei: andavano al centro; La mamma di Pamela: Felicissima per Luca Traini, ora vorrei incontrarlo.

Mamma di due figli uccisa in strada a coltellate a Tolentino: fermato l'ex marito, era seduto su una panchina davanti al cadavere

Da msn.com: L'ha uccisa in strada, davanti a decine di persone che in quel momento affollavano viale Benadduci a Tolentino.