Choc a Tolentino mamma di due figli uccisa in strada a coltellate | preso il presunto killer era seduto su una panchina davanti al cadavere

Una tragedia sconvolgente scuote Tolentino: una donna di 45 anni, madre di due figli, è stata brutalmente assassinata in strada, sotto gli occhi increduli di passanti. Il presunto killer, seduto su una panchina accanto al cadavere, si è consegnato alle autorità, lasciando la comunità sgomenta e alla ricerca di risposte. Un dramma che segnerà per sempre il cuore di questa piccola grande città.

TOLENTINO - L'ha uccisa in strada, davanti a decine di persone che in quel momento affollavano viale Benadduci a Tolentino. Ha infierito sulla donna - 45 anni, mamma di due figli - con. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Choc a Tolentino, mamma di due figli uccisa in strada a coltellate: preso il presunto killer, era seduto su una panchina davanti al cadavere

