Chivu può tagliarne addirittura 8 | ecco chi rischia la cessione

Il Mondiale per Club si trasforma in un banco di prova decisivo per l’Inter, che, tra sfide e rinnovamenti, si prepara a valutare il proprio roster. Con un nuovo tecnico come Cristian Chivu alla guida, la posta in gioco si alza: potrebbero essere addirittura otto i giocatori a rischio cessione. La squadra avrà bisogno di risposte rapide: Chivu osserverà attentamente, pronto a plasmare il futuro nerazzurro.

Il Mondiale per Club si presenta come un momento cruciale in casa Inter: dopo la dolorosa sconfitta nella finale di Champions League e il cambio in panchina, sarà l’occasione per il neoallenatore Cristian Chivu di valutare a fondo la rosa a sua disposizione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono almeno otto giocatori il cui futuro è tutto da definire. Il tecnico rumeno avrà un ruolo chiave nelle prossime settimane: osserverà da vicino i suoi uomini in campo e avrà voce in capitolo nelle scelte di mercato. In ballo ci sono esigenze tecniche, questioni economiche e strategie di rinnovamento. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Rassegna Stampa

