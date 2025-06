Chivu l’Inter e una luna di miele da prendere con le pinze

Chivu all’Inter? Un inizio da luna di miele, tutto sembra perfetto e promettente. Tuttavia, dietro questa facciata di entusiasmo si nasconde una realtà più complessa, fatta di sfide e imprevisti. È bene chiarirlo fin da subito: il rumeno non ha colpe nelle difficoltà che si prospettano. La sua avventura nerazzurra, infatti, è appena iniziata e richiede attenzione e preparazione. Prepariamoci a scoprire cosa riserva il futuro in questo nuovo capitolo.

Chivu è destinato ad iniziare la sua avventura all’Inter in un clima da luna di miele, in cui tutto va bene, tutto è bello in quanto nuovo. La realtà però è più complessa di così. LUNA DI MIELE – Lo dico prima in modo che sia chiaro: Chivu non ha alcuna colpa o responsabilità in quello che si sta per scrivere. Semplicemente le cose vanno così, ed è il caso di stare pronti. Per quanto il rumeno sia arrivato totalmente a sorpresa sulla panchina dell’Inter, bisogna rendersi conto che in questo primo periodo vivrà una sorta di luna di miele. Con la stampa e col mondo Inter. Specialmente in caso di buoni risultati nelle prime uscite del Mondiale per Club, ma anche a prescindere. 🔗 Leggi su Inter-news.it