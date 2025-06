Chivu il retroscena di Gazzetta dagli USA | urla in allenamento e pretende che…

Cristian Chivu, dagli Stati Uniti, svela un lato sorprendente: lontano dalla timidezza apparente, il suo temperamento si accende in allenamento, dove urla e pretese di massima intensità sono all’ordine del giorno. La vera essenza del suo carattere emerge con forza, dimostrando che sotto la calma si cela un leader determinato. Un retroscena che svela un Chivu inedito, pronto a spingere la squadra oltre ogni limite...

