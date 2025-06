Chiusa la discoteca simbolo del caos all’Eur a Roma | accoltellamenti e rapine cosa è successo

La chiusura della discoteca simbolo del caos all’Eur, a Roma, segna un importante passo contro la spirale di violenze e rapine che hanno scosso la città. Dopo una serie di accoltellamenti e aggressioni, il Questore ha deciso di sospendere l’attività per dieci giorni, dimostrando che la sicurezza dei cittadini viene prima di ogni divertimento. È una mossa concreta per riportare ordine e tranquillità in un’area troppo a lungo bersaglio di episodi inquietanti.

Una discoteca a Roma chiusa per dieci giorni a causa di violenze e aggressioni. Provvedimento del Questore per fermare l'escalation. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chiusa la discoteca simbolo del caos all’Eur a Roma: accoltellamenti e rapine, cosa è successo

