Chiudere gli scuri quando è giorno Il nuovo romanzo di Antonio Pascale

Nel nuovo romanzo di Antonio Pascale, "Chiudere gli scuri", il tempo sembra fermarsi in un pomeriggio eterno. La madre, con la sua saggezza fragile e l’angoscia di un’età che avanza, chiude le finestre, cercando di catturare un’ultima luce prima del silenzio. Tra ricordi e giorni che si sfumano, si dipinge un affresco delicato di una vita che si avvia alla fine. Ma cosa si nasconde dietro questa chiusura? La risposta vi sorprenderà .

La madre chiude le finestre e gli scuri quando fuori c’è ancora luce, quando è ancora pomeriggio pieno. La madre dice che bisogna cenare anche se non sono nemmeno le sei del pomeriggio, ha fretta di andare a dormire, ha freddo anche se è estate. Ha novant’anni e fretta di farla finita e non vuole far altro che dormire per il tempo che le resta. Il padre perplesso, anche lui novantenne chiede solo ancora un po’ di luce e un po’ d’aria in un’estate casertana torrida. E sopratutto chiede di poter cenare non prima delle sette. Non confliggono mai apertamente tra loro, vivono entrambi all’interno di una dinamica rassegnata, in un’armonia dalla quale nessuno dei due vuole rischiare di uscire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it