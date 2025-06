Chirurgia al Santobono Pausilipon di Napoli trattamento mininvasivo per il petto a imbuto

Al Santobono Pausilipon di Napoli, si distingue un centro all’avanguardia per il trattamento del petto a imbuto, offrendo interventi mininvasivi unici in Campania grazie a una nuova tecnica chirurgica. Questa malformazione toracica, nota come pectus excavatum, colpisce circa 1 bambino su 300-400 nati, influenzando sia l’estetica che, in alcuni casi, la salute. Scopri come la nostra innovazione può trasformare le vite e migliorare il benessere dei piccoli pazienti.

Al Santobono Pausilipon di Napoli interventi mininvasivi per il trattamento del petto ad imbuto, unico centro in Campania che applica nuova tecnica chirurgica per il trattamento di questa malformazione toracica. Il pectus excavatum è una deformità che affligge, con diversa gravità, un individuo (prevalentemente di sesso maschile) ogni 3-400 nati. Le forme più lievi rappresentano principalmente un problema estetico invalidante, vissuto comunque con notevole imbarazzo dagli adolescenti, mentre le più gravi possono avere anche importanti ripercussioni cardio-respiratorie. Fino ad oggi le tecniche correttive chirurgiche endotoraciche utilizzate per il trattamento di questa particolare patologia erano piuttosto invasive e non scevre da complicanze, talvolta anche gravi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: trattamento - napoli - imbuto - chirurgia

Cellule staminali: al C.T.O. di Napoli una terapia all’avanguardia nel trattamento del processo artrosico di tutto il tessuto osseo - A Napoli, il CTO apre la strada a una rivoluzione nel trattamento dell'artrosi grazie alle cellule staminali.

Napoli: Rivoluzione in chirurgia pediatrica al Santobono Pausilipon. Un bel passo avanti per i bimbi napoletani! #innovazione #salute Vai su X

Dalla commedia all'impegno civile, undici appuntamenti da non perdere nel cuore del teatro di tradizione di Napoli in un mix perfetto di risate, emozioni e grande teatro, che conferma il Cilea come uno dei luoghi più amati dal pubblico napoletano e non solo. Vai su Facebook

Petto a imbuto, al Santobono applicata innovativa tecnica chirurgica: unico centro in Campania; Al Santobono Pausilipon una rivoluzione nella chirurgia del petto ad imbuto: adottata tecnica mininvasiva unica in Campania; Al Santobono una nuova tecnica mini-invasiva per il trattamento del petto ad imbuto.

Napoli, al Santobono Pausilipon intervento al Petto a Imbuto con tecnica chirurgica innovativa e nininvasiva - Napoli – Una svolta significativa nella chirurgia pediatrica arriva dal Santobono Pausilipon di Napoli. Si legge su cronachedellacampania.it

Al Santobono una nuova tecnica mini-invasiva per il trattamento del petto ad imbuto - Si tratta di adolescenti fra i 13 ed i 15 anni che, dopo solo due giorni di degenza, sono potuti tornare a casa" ... msn.com scrive

Al Santobono nuova tecnica chirurgica per trattare il petto ad imbuto - L'ospedale è l'unico centro in Campania che la applica. Riporta rainews.it