Chieti il mercatino solidale Enpa allestito nel centro cittadino

Chieti si anima con il Mercatino Solidale ENPA, un evento che unisce comunità e passione per gli animali. Allestito nel cuore del centro cittadino, il mercatino non è solo uno spazio di solidarietà, ma anche un’occasione per sensibilizzare e promuovere l’adozione responsabile. Un’occasione unica per tutti di contribuire a una causa nobile, scoprendo anche oggetti unici e sostenendo il benessere degli animali. Vieni a scoprire come puoi fare la differenza!

La sezione Enpa di Chieti scende in piazza con un’iniziativa che unisce solidarietà, sensibilizzazione e amore per gli animali. Nel cuore del centro cittadino di Chieti è stato allestito un mercatino solidale con un duplice obiettivo: promuovere l’adozione responsabile degli animali e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti, il mercatino solidale Enpa allestito nel centro cittadino

In questa notizia si parla di: chieti - mercatino - solidale - enpa

Chieti, il mercatino solidale Enpa allestito nel centro cittadino - Chieti si anima con il Mercatino Solidale ENPA, un’iniziativa che unisce comunità e cuore per tutelare gli animali.

Chieti, il mercatino solidale Enpa allestito nel centro cittadino https://ift.tt/EWK0R3t https://ift.tt/jgbSEV2 Vai su X

Chieti, il mercatino solidale Enpa allestito nel centro cittadino; Chieti, il mercatino solidale Enpa allestito nel centro cittadino; Chieti il mercatino solidale Enpa allestito nel centro cittadino.

Chieti, Servizi cimiteriali a Chieti Solidale, sì unanime della partecipata. - 22 agosto 2024 – “Abbiamo richiesto alla partecipata Chieti Solidale di elaborare un piano economico finanziario per la gestione in house dei servizi cimiteriali, così come previsto dal Documento ... Si legge su abruzzonews24.com