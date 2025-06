Chiesa vuole tornare | il Napoli ha già chiamato | Romano conferma tutto

Il Napoli si muove con decisione sul mercato: dopo aver sondato numerosi profili, l'attenzione si concentra su un nome di grande spessore. Fabrizio Romano conferma che Federico Chiesa potrebbe tornare in azzurro, lasciando il Liverpool e riaccendendo le speranze dei tifosi partenopei. Il suo ritorno rappresenterebbe un colpo di scena in una sessione di mercato già ricca di emozioni. Ma quali sono gli ultimi sviluppi?

Il Napoli punta un altro grandissimo nome per rinforzare il suo attacco. Dopo le voci insistenti su diversi profili, a rilanciare una candidatura pesantissima è l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: gli azzurri sono una possibilità concreta per Federico Chiesa, che è pronto a lasciare il Liverpool. L'esterno d'attacco azzurro, dopo mesi di difficoltà in Premier League, ha preso una decisione definitiva sul suo futuro e il club partenopeo potrebbe essere la destinazione perfetta per il suo rilancio. Federico Chiesa con la maglia del Liverpool Romano svela tutto: "Chiesa vuole lasciare il Liverpool al 100%". 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Chiesa vuole tornare: il Napoli ha già chiamato | Romano conferma tutto

In questa notizia si parla di: chiesa - napoli - romano - vuole

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne - Il Napoli punta fortemente a rinforzare il suo attacco, facendo di Federico Chiesa una priorità rispetto a Kevin De Bruyne.

MERCATO - Romano: "Chiesa vuole lasciare il Liverpool, contatti del Napoli con l'agente" https://ift.tt/s470jbD Vai su X

Fabrizio Romano, a 'Transfer By' su DAZN, ha fatto chiarezza sulla situazione di Federico Chiesa Ci sono serie possibilità di rivederlo in Serie A la prossima stagione. L'azzurro vuole giocare con continuità Piace a Napoli e Milan #SSCNapoli #Chiesa # Vai su Facebook

Il Napoli si è informato su Chiesa, al momento è l'unica squadra in Italia che si è mossa (Romano); Chiesa-Napoli, Romano: Contatti con l'agente, gli azzurri si sono informati! Il giocatore vuole tornare in Serie A; MERCATO - Romano: Chiesa vuole lasciare il Liverpool, contatti del Napoli con l'agente.

Chiesa-Napoli, Romano: "Contatti con l'agente, gli azzurri si sono informati! Il giocatore vuole tornare in Serie A" - Il giornalista Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube con le ultime notizie sul calciomercato del Napoli. Si legge su msn.com

Romano: "Chiesa, il Napoli ha chiamato! Vuole lasciare Liverpool e tornare in Italia" - Il giornalista Fabrizio Romano rilancia il nome dell'esterno del Liverpool in ottica azzurra per la prossima stagione. Lo riporta msn.com

Chiesa vuole lasciare il Liverpool, il Napoli si informa: è tra i nomi seguiti per l’attacco - Chiesa vuole lasciare il Liverpool, il Napoli si informa: è tra i nomi seguiti per l’attacco Federico Chiesa è pronto a salutare il Liverpool. Scrive forzazzurri.net