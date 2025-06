Chiesa vuole lasciare il Liverpool il Napoli si informa | è tra i nomi seguiti per l’attacco

Federico Chiesa potrebbe presto lasciare il Liverpool e tornare in Italia, con il Napoli in pole position tra i club interessati. Dopo aver attirato l’attenzione di molte squadre europee, il talentuoso esterno continua a essere uno dei nomi più caldi nel mercato, con il club partenopeo che si muove concretamente per sondare le possibilità di un suo ritorno. La trattativa si infittisce, e i tifosi napoletani attendono con trepidazione sviluppi sorprendenti.

Chiesa, anno duro al Liverpool: ritorno in Italia? Ecco la posizione dei Reds sull’ex Juve - Dopo una stagione difficile al Liverpool, con pochi titoli a causa di problemi fisici, Federico Chiesa sta valutando il suo futuro.

?Federico #Chiesa sta pensando seriamente di lasciare il #Liverpool per giocare di più, la sua priorità è tornare in #SerieA con voci su #Napoli e #Milan interessate. [@FabrizioRomano] Vai su X

Federico Chiesa torna sul suo addio alla Juventus Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", l'attuale attaccante del Liverpool spiega i motivi che lo hanno portato a lasciare i bianconeri l'anno scorso Chiesa, però, non chiude le porte a un possibile ritorno Vai su Facebook

Il Napoli si è informato su Chiesa, al momento è l'unica squadra in Italia che si è mossa (Romano); Chiesa-Napoli, Romano: Contatti con l'agente, gli azzurri si sono informati! Il giocatore vuole tornare in Serie A; MERCATO - Romano: Chiesa vuole lasciare il Liverpool, contatti del Napoli con l'agente.

Il Napoli si è informato su Chiesa, al momento è l’unica squadra in Italia che si è mossa (Romano) - Federico Chiesa ha come unica priorità il ritorno in Italia, nonostante non abbia nessun problema al Liverpool se non quello di giocare poco. ilnapolista.it scrive

Chiesa torna in Serie A: l’ha annunciato alla Gazzetta - La prima complicata stagione con la maglia del Liverpool starebbe facendo riflettere Federico Chiesa in vista del futuro. Lo riporta calcionow.it

Calciomercato Milan, Chiesa vuole la Serie A! Rossoneri... - Calciomercato Milan, Federico Chiesa, oggi al Liverpool, sogna il ritorno in Serie A: i rossoneri candidati molto seri. Secondo milannews24.com