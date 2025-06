Chiesa torna in Serie A? C’è l’annuncio del giornalista | Vuole lasciare il Liverpool Ci sono state chiamate informative con il Napoli L’indiscrezione

Federico Chiesa, protagonista di recenti voci di mercato, potrebbe presto tornare in Serie A. Secondo Fabrizio Romano, noto giornalista di spicco, si susseguono indiscrezioni che vedrebbero l’ex Juventus approdare al Napoli, alimentando l’entusiasmo dei tifosi italiani. La sua possibile partenza dal Liverpool apre nuovi scenari e fa sognare i più appassionati: cosa filtra in vista della prossima stagione? Restate sintonizzati, perché il futuro di Chiesa promette sorprese sorprendenti.

Chiesa torna in Serie A? Ecco l'annuncio del giornalista sull'ex Juventus sul suo futuro: cosa filtra in vista della prossima stagione. Fabrizio Romano è tornato a parlare del futuro di Federico Chiesa. Di seguito le parole del giornalista, che ha asserito sul proprio canale You Tube che l'ex attaccante della Juventus, oggi in forza al Liverpool, che potrebbe passare al Napoli. FUTURO – « Federico Chiesa vuole lasciare il Liverpool, un po' a malincuore: Chiesa sta bene al Liverpool a livello di club, di rapporto coi compagni e con l'allenatore. Ma Federico Chiesa vuole giocare: crede che sia arrivato il momento di giocare di di più.

