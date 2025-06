Chiesa-Napoli il calciatore ha deciso il proprio futuro | l’ultima ora non lascia più dubbi

Il calciatore Federico Chiesa ha deciso il proprio futuro, aprendo nuovi scenari di mercato per il Napoli. Dopo aver lasciato la Juventus, il suo destino sembra ormai tracciato: i partenopei sono pronti a fare sul serio e a mettere sul piatto un'offerta convincente. La corsa al talento italiano si intensifica, e i tifosi partenopei sognano già in grande. Il futuro di Chiesa potrebbe passare da Napoli, come mai prima d'ora.

Il Napoli è sulle tracce di Federico Chiesa. Intanto, il calciatore ha deciso il proprio futuro in vista della prossima stagione. Il Napoli è tra i club più attivi sul mercato, con il DS Manna che starebbe seguendo diversi profili. In modo particolare, però, si sta provando a rinforzare il reparto offensivo. Quest'ultimo, potrebbe avere un nuovo interprete: Federico Chiesa. Il calciatore, ex Juventus, ha deciso il proprio futuro in vista della nuova annata. Chiesa dice addio al Liverpool: il Napoli è alla finestra. Il futuro di Federico Chiesa non sarà in Premier League. Dopo una sola stagione e poche, pochissime presenze con la maglia dei Reds, l'ex Juventus è pronto a lasciare l'Inghilterra.

