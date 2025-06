Chiesa Napoli Conte spinge per fare il grande colpo azzurro! La situazione sulla trattativa con il Liverpool

Federico Chiesa si sta delineando come il grande obiettivo del Napoli, con la dirigenza azzurra pronta a spingere per portarlo in Italia. Dopo una stagione difficile con il Liverpool, l’esterno italiano potrebbe finalmente trovare nuova linfa nella Serie A, consolidando il suo ruolo e rilanciando le sue ambizioni. La trattativa tra Napoli e Chiesa si intensifica: il futuro dell’attaccante è sempre più in Italia, e le cose potrebbero sbloccarsi a breve.

Chiesa Napoli: la Serie A nel futuro dell'esterno del Liverpool. La situazione tra trattativa e voglia di fare la differenza Il futuro di Federico Chiesa sembra sempre più lontano da Liverpool e sempre più vicino all'Italia. L'esterno offensivo italiano, reduce da una stagione tutt'altro che brillante con la maglia dei Reds, sta valutando l'addio al

Chiesa, anno duro al Liverpool: ritorno in Italia? Ecco la posizione dei Reds sull’ex Juve - Dopo una stagione difficile al Liverpool, con pochi titoli a causa di problemi fisici, Federico Chiesa sta valutando il suo futuro.

Il Napoli contatta Chiesa: Conte vuole l'ex Juventus, la posizione del Liverpool per gennaio; Federico Chiesa andrà via da Liverpool. Napoli, Milan e Inter interessate al giocatore; Gazzetta annuncia: Chiesa-Napoli affare in fase molto avanzata! Proposta al Liverpool, De Laurentiis spinge per definire i dettagli.

Il Napoli si è informato su Chiesa, al momento è l’unica squadra in Italia che si è mossa (Romano) - Chiesa vuole tornare in Italia, il Napoli l’ha sondato (Romano) «Federico Chiesa vuole lasciare il Liverpool, anche se a malincuore. ilnapolista.it scrive

Pedullà: "Il Napoli farà due esterni offensivi importanti: Ndoye, Nusa, Chiesa e il vice Di Lorenzo" - resta di gradimento assoluto, ma con il Bologna la precedenza verrà data all’operazione Beukema, c ... Da msn.com

Fasano: "Nunez e Chiesa al Napoli, Osimhen al Liverpool: si lavora al triplice affare" - Gerardo Fasano, giornalista della redazione di Ruleta Sport, ha riferito di una clamorosa trattativa tra il Napoli e il Liverpool. Come scrive msn.com