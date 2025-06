Chiesa in lutto morto padre Vassallo | fondatore dei Carismatici che ha portato Il Vangelo ai confini del mondo

La scomparsa di Padre Michele Vassallo, fondatore dei Carismatici e pilastro del Rinnovamento Carismatico internazionale, ha lasciato un vuoto profondo nella Chiesa e nel mondo laico. Figura luminosa che ha portato il Vangelo ai confini del mondo, il suo spirito di fede e dedizione continuerĂ a ispirare generazioni. In questa triste occasione, il cuore della comunitĂ si stringe in preghiera e gratitudine per il suo straordinario cammino.

Tempo di lettura: 3 minuti Chiesa cattolica e mondo laico in lutto da questa mattina, in Campania, dove il fondatore del Rinnovamento Carismatico internazionale Servi di Cristo Vivo di Diritto Pontificio, il vocazionista cilentano Padre Michele Vassallo, è deceduto in ospedale dove era ricoverato da qualche settimana a seguito di una malattia. Classe 1938, originario della cittadina cilentana di Pollica, sacerdote vocazionista e missionario nel mondo, padre Michele Vassallo è stato il fondatore dell’Associazione internazionale Servi di Cristo Vivo di Diritto Pontificio. Sacerdote umile ed esempio di fede, padre Vassallo, seguace del predicatore padre Emiliano Tardif e devoto del fondatore della congregazione delle Divine Vocazioni, San Giustino Russolillo, era conosciuto da fedeli e laici di tutto il mondo che aveva girato come vocazionista missionario e dove aveva svolto la sua opera di evangelizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Chiesa in lutto, morto padre Vassallo: fondatore dei Carismatici che ha portato “Il Vangelo ai confini del mondo”

