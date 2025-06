Chiede una cosa a piacere ad una turista in centro | parcheggiatore finisce in manette

Immagina di passeggiare nel cuore pulsante di Napoli, quando un semplice gesto può trasformarsi in una storia incredibile. Protagonista di questa vicenda è un parcheggiatore abusivo di origine algerina, arrestato dagli agenti della Polizia Locale mentre operava nella suggestiva zona di via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga. Un episodio che mette in luce come le azioni di ciascuno possano avere conseguenze sorprendenti, ricordandoci l’importanza di rispettare le regole e la legge.

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un parcheggiatore abusivo di origine algerina. L'uomo operava nella zona di via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga, tra il Palazzo Reale e il Maschio Angioino, un'area.

