Chiede scusa per gli insulti al Palio di Siena | ritirata la querela al lancianese Walter Caporale

Dopo un lungo iter giudiziario, Walter Caporale, noto attivista e figura pubblica, ha deciso di chiedere scusa per gli insulti rivolti al Palio di Siena. La sua querela è stata ritirata, portando a una sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela. Un gesto che chiude un capitolo delicato, dimostrando come il dialogo e il rispetto possano prevalere anche nelle controversie più accese.

Si è concluso con una sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela il procedimento che ha visto coinvolto il lancianese Walter Caporale, presidente dell'associazione Animalisti Italiani ed ex consigliere regionale dei Verdi, che era accusato di diffamazione dal Comune di Siena

