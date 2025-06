Chiede il porto d' armi ma il cognato è un pericoloso latitante

In un caso che ha scatenato molte polemiche, la Prefettura di Caserta ha negato il porto d’armi a causa del legame familiare con un latitante ritenuto affiliato al clan dei Casalesi. La decisione, confermata dal Tar Campania, evidenzia come le autorità italiane tutelino la sicurezza pubblica anche a costo di limitare i diritti individuali. La vicenda solleva interrogativi sulla delicatezza delle scelte di sicurezza e sul confine tra diritto e prevenzione.

Porto d'armi negato perché è il cognato di un pericoloso latitante ritenuto affiliato al clan dei Casalesi. Questa la decisione della Prefettura di Caserta che è stata validata dai giudici dell'ottava sezione del Tar Campania, presidente Nicola Durante. L'uomo, infatti, si era rivolto ai.

