Chiara Pompei è stata dimessa dalla clinica psichiatrica | La vita mi ha deluso ma mi sto curando

Chiara Pompei, giovane ex tronista di Uomini e Donne, torna a condividere la sua battaglia personale dopo un difficile ricovero psichiatrico. A soli 23 anni, ha affrontato momenti bui e delusioni profonde, ma ora si sta impegnando nella sua rinascita. La strada verso il recupero è lunga, ma la sua forza e determinazione sono un esempio di coraggio per tutti. Continua a leggere per scoprire come sta affrontando questa fase delicata della sua vita.

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini. Donne di appena 23 anni, annuncia di essere stata dimessa dalla clinica psichiatria in cui era stata ricoverata dopo avere tentato il suicidio, accoltellandosi all’addome. 🔗 Leggi su Fanpage.it

