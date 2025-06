Chiara Ferragni torna a Napoli | pizza tour in motorino e limonata a cosce aperte per la regina dei social

Chiara Ferragni torna a Napoli, pronta a vivere un weekend all'insegna di pizza, motorini e limonate rinfrescanti. La regina dei social si mostra entusiasta, tra scatti con le gambe incrociate e il sorriso smagliante, condividendo ogni momento della sua avventura partenopea. Con la sua spontaneità e stile inconfondibile, Chiara ci invita a seguirla in un viaggio tra tradizione e modernità , lasciandoci il desiderio di scoprire cosa riserva la sua visita...

La regina dei social è tornata a Napoli e, come sempre, ha scelto di documentare tappa del suo viaggio. I primi indizi sono apparsi sui social già alcune ore prima.. La Ferragni si è mostrata in posa con le mani trai capelli ed una valigia pronta: "Questo weekend vado in una delle mie città . 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Chiara Ferragni torna a Napoli: pizza, tour in motorino e limonata a cosce aperte per la "regina" dei social

In questa notizia si parla di: social - ferragni - napoli - regina

Internazionali d’Italia, a vedere Musetti c’era Chiara Ferragni. Sui social: «Stasera tenetela lontana da Sinner» - Agli Internazionali d’Italia 2025, il Foro Italico ha ospitato non solo tennis di alto livello, ma anche celebrity come Chiara Ferragni, avvistata mentre tifava per Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz.

Al Santobono Pausilipon di Napoli interventi mininvasivi per il trattamento del petto ad imbuto, unico centro in Campania che applica nuova tecnica chirurgica per il trattamento di questa malformazione toracica. Il pectus excavatum è una deformità che affligge, Vai su Facebook

Chiara Ferragni torna a Napoli: pizza, tour in motorino e limonata a cosce aperte per la regina dei social; Chiara Ferragni a Napoli: «Una delle mia città preferite»; Rita De Crescenzo: «Non sono la regina di Napoli ma quello che pubblicizzo esplode. Per 27 anni ho avuto probl.

Chiara Ferragni a Napoli: «Una delle mia città preferite» - Sui social erano già arrivate arrivati i primi indizi: l’influencer in posa, mano tra i capelli e valigia pronta. Riporta msn.com

Chiara Ferragni a Napoli: quali sono i luoghi iconici che ha visitato in una sola sera - Dopo cena ha fatto un mini tour della città a bordo di una vespa, partendo da via Foria, la strada che porta al MANN, per arrivare sui ... Scrive fanpage.it

Tanti auguri a Chiara Ferragni: la regina dei social compie 36 anni - Sono tanti i temi che il ‘fenomeno’ Ferragni solleva: d’altronde essere la regina dei social implica anche essere la regina delle problematiche che emergono dai social. repubblica.it scrive