Chiara colpita con una stampella? Bruzzone sbotta in tv | Ora vale tutto

Chiara Poggi, colpita con una stampella, ha acceso un acceso dibattito che ora occupa le pagine dei giornali e le trasmissioni televisive. Roberta Bruzzone, esperta criminologa, torna a parlare del caso di Garlasco, evidenziando come il caos informativo possa diventare un pericolo serio. In un contesto dove “vale tutto”, è fondamentale ricostruire i fatti con chiarezza e rigore, per evitare che la verità venga travolta dalla confusione.

"FinchĂ© vale tutto e il contrario di tutto, è un problema serio, è molto pericoloso". Roberta Bruzzone torna ancora una volta sul delitto di Garlasco e cerca di riportare ordine sulle informazioni nel caso di Chiara Poggi. Ospite di Ore 14 Rai 2 e del giornalista Mino Infante, la criminologa si lancia in un'analisi lucida delle prove che recentemente sono tornate al centro del dibattito pubblico e dei media. In particolare quella della stampella o di scarpa da donna che tanto ha fatto discutere nelle ultime ore e che ha dato il via a illazioni su una presenza femminile sul luogo del delitto.  A darle l'assist il padrone di casa: "Chiara Poggi è finita di nuovo sulla scena.

