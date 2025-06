Chi vince il Mondiale per Club 2025 secondo ChatGPT il pronostico disilluso su Inter e Juventus

Nel panorama incerto del Mondiale per Club 2025, le due grandi favorite sembrano emergere con maggior forza: Real Madrid e Manchester City. Per le italiane Inter e Juventus, il cammino si prospetta in salita, con possibilità di avanzata nella fase a eliminazione diretta, ma il successo dipenderà molto dagli avversari e da una dose di fortuna. Scopriamo insieme cosa potrebbe riservare questa emozionante competizione e quali sorprese ci attendono.

