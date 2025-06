Chi può batterci? Liorni schiera 5 vip | chi vedremo stasera

Stasera, su Rai 1, torna "Chi può batterci?", il family game show che ha già conquistato il pubblico con le sue sfide coinvolgenti e ospiti vip di grande richiamo. Dopo un esordio modesto, Marco Liorni prepara la seconda puntata ricca di sorprese, con cinque celebrity pronte a sfidarsi in nuove prove entusiasmanti. Chi riuscirà a prevalere e a battere questa schiera di stelle? Scopriamolo insieme in una serata all'insegna del divertimento e dell'emozione.

News Tv. Dopo un esordio dai numeri contenuti, Marco Liorni torna alla guida della seconda puntata di Chi può batterci?, in onda sabato 14 giugno 2025 su Rai 1. Il family game show, partito il 7 giugno, ha ancora due appuntamenti per conquistare il pubblico del sabato sera e stasera gioca la sua carta migliore: una squadra di ospiti vip di forte richiamo, nuove sfide avvincenti e uno studio rinnovato. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di oggi. Leggi anche: Francesca Tocca, chi è il nuovo fidanzato: lo conoscete tutti Nuova occasione per il game show di Liorni. Il debutto di Chi può batterci? non è stato esaltante: 1.

