Chi può batterci? anticipazioni del 14 giugno | Lamborghini e Barale pronte alla sfida

Preparati a scoprire chi può batterci? Il sabato sera di Rai 1 si infiamma con una nuova emozionante puntata di "Chi può batterci?", il game show che mette alla prova celebrità e pubblico in un mix di divertimento e sfida. Condotto da Marco Liorni, che questa volta si cimenta anche come concorrente, il programma promette sorprese e colpi di scena. E questa sera, Lamborghini e Barale sono pronte alla sfida, ma chi riuscirà a prevalere?

Il sabato sera di Rai 1 si accende con una nuova puntata di Chi può batterci?, il family game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, che eccezionalmente assume il doppio ruolo di presentatore e concorrente. Il programma vede una squadra di celebrità sfidare 101 membri del pubblico in studio, in un mix di leggerezza e competizione che ha già conquistato il pubblico. I protagonisti della seconda puntata. La prima puntata, trasmessa il 7 giugno 2025, ha registrato 1.860.000 telespettatori con uno share del 13.80%, senza superare, dunque, il pilot dello scorso settembre, che aveva ottenuto un risultato migliore.

