Chi può batterci? Anche le repliche caro Marco Liorni

Il sabato sera di Rai1 continua a faticare, con il conduttore al suo 2° inciampo consecutivo in prime time dopo Ora o Mai Più 3. Che fatica il sabato sera di Rai1. Archiviato il fallimentare ritorno di Ora o Mai Più, Marco Liorni è tornato in prima serata con "Chi può batterci?", family game show dal titolo quanto mai profetico in cui una squadra composta da sei vip è chiamata ad affrontare in ogni puntata 101 agguerriti concorrenti scelti tra il pubblico in studio. Nella prima puntata andata in onda sabato 7 giugno la squadra del conduttore Liorni era composta da Max Tortora, Natasha Stefanenko, Massimo Ghini, Gloria Guida e Francesca Manzini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it