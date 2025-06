Chi ha sparato voleva uccidere | come stanno le vittime della sparatoria a Rozzano colpite alla gola e in faccia

Un'agguato violento scuote Rozzano, lasciando due giovani vittime nel mirino di una sparatoria che ha sconvolto la comunità. Mentre uno lotta tra la vita e la morte, l’altro si è già ripreso, ma resta il senso di insicurezza e paura. La domanda che tutti si pongono è: chi ha sparato e perché? Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi di questa drammatica vicenda.

Due uomini sono stati vittima di un agguato armato a Rozzano. Uno dei due, un 30enne, è stato colpito da due proiettili alla gola ed è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Humanitas. Il secondo, un 20enne, è stato ferito di striscio al viso ed è stato dimesso questa mattina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

