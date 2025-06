Chi era Pier Giorgio Frassati che il 7 settembre sarà proclamato santo con Carlo Acutis?

Pier Giorgio Frassati, giovane torinese nato nel 1901 e scomparso prematuramente a soli 24 anni, è diventato simbolo di fede e bontà. Figlio di un noto giornalista, si impegnò con passione nel laicato cattolico, incarnando valori di solidarietà e spiritualità. La sua vita, breve ma intensa, è un esempio di dedizione agli altri e di profonda fede. Il 7 settembre sarà proclamato santo insieme a Carlo Acutis, due modelli di ispirazione per le nuove generazioni.

Pier?Giorgio Frassati fu un giovane torinese, nato il 6 aprile 1901 e scomparso prematuramente a soli 24 anni il 4 luglio 1925 a causa della poliomielite. Figlio di Alfredo Frassati, noto direttore de La Stampa, e di Adelaide Ametis, trovò la propria vocazione nel laicato cattolico, affiliandosi alla FUCI, all’Azione Cattolica e alla Società di San Vincenzo de’ Paoli. Secondo varie fonti dell’epoca, la sua personalità si distinse per il carattere allegro, la generosità spontanea e l’amore per la montagna. Amava le escursioni e dedicare tempo ai malati e ai poveri. Nonostante la giovane età, si impegnò concretamente per migliorare le condizioni dei minatori, iscrivendosi a Ingegneria per meglio comprendere le loro esigenze e necessità. 🔗 Leggi su Cultweb.it