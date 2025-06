Chi è Mousavi il nuovo comandante delle Forze iraniane

In un momento di grande incertezza, l’Iran annuncia il nuovo comandante delle forze militari: Chi 232 Mousavi. Sostituisce Bagheri, ucciso nei raid israeliani che hanno sconvolto i vertici militari della Repubblica Islamica. Questa nomina segna una svolta cruciale per le tensioni nella regione, lasciando trasparire nuove strategie e sfide imminenti. La scena internazionale resta in attesa di sviluppi che potrebbero ridefinire gli equilibri di potere nel Medio Oriente.

