Chi c’è nella giunta di Ravenna 2025 | le sorprese e le conferme nomi e deleghe

Ravenna si prepara a vivere un nuovo capitolo con la giunta di Alessandro Barattoni, eletta nel 2025. Tra conferme e sorprese, il team si distingue per la rappresentanza femminile e per le nomine strategiche. La più attesa riguarda Roberta Mazzoni, che dal gennaio 2026 entrerà in pensione, lasciando spazio a nuove sfide e deleghe. Ma chi sono gli altri protagonisti di questa squadra? Scopriamolo insieme.

Ravenna, 14 giugno 2025 – Ecco la nuova giunta del neo sindaco Alessandro Barattoni, eletto a capo del Comune di Ravenna: cinque donne e quattro uomini, ai quali va naturalmente aggiunto il primo cittadino. C'era attesa per scoprire i nomi e qualche sorpresa c'è stata. La più grande è quella dell'inserimento dal 1 gennaio 2026, data in cui sarà pensione, di Roberta Mazzoni, direttrice del distretto sanitario dell'Ausl Romagna, naturalmente con delega alla Politica della salute. Il braccio di ferro del vicesindaco è stato vinto dal Pri, con il ritorno di Eugenio Fusignani, che dopo le dimissioni di de Pascale da sindaco aveva perso la carica a favore di Fabio Sbaraglia del Pd. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi c’è nella giunta di Ravenna 2025: le sorprese e le conferme, nomi e deleghe

