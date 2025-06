Chez Luigi Serafini la casa d' artista che scatena nei fortunati una vulcanica immaginazione

Chez Luigi Serafini, la casa d’artista che accende una vulcanica immaginazione, troviamo un universo unico, ricco di inventiva e poesia. Come le parole di Gogol’ o Twain sono state alimentate da grandi menti, anche Serafini ha ricevuto il riconoscimento di giganti della cultura come Calvino, Eco e Fellini, che hanno contribuito a far brillare il suo genio creativo. La sua opera rimane un capolavoro senza tempo, capace di affascinare e stimolare gli sguardi più curiosi.

Come la fama di Gogol' deve molto alla celebre frase di Dostoevskij "siamo tutti usciti dal Cappotto di Gogol'", quella di Mark Twain è debitoria degli apprezzamenti di Hemingway e così quella di Robert Walser si è giovata delle lodi di Kafka, Musil e Canetti, si può sostenere che Luigi Serafini abbia beneficiato degli interessi e degli elogi dei vari Calvino, Manganelli, Eco, Fellini e Zeri, che furono tutti estimatori riverberanti del suo Codex, pubblicato da Franco Maria Ricci nel 1981. Quel mitico volume, incubato in anni di viaggi on the road – con una Rolleiflex in mano e suole di vento ai piedi – tra gli Stati Uniti, Babilonia e il Congo (dove fu anche prigioniero), colmo di visioni allucinate e lucidi deliri, ha trovato una dimora fisica, non solo cartacea, ma anche nella terza dimensione, nella malinconia dei vivi.

