Chelsea Maresca vuole essere protagonista | Al Mondiale per Club per vincere Mentalmente stiamo benissimo

Chelsea Maresca si prepara a brillare nel Mondiale per Club, desideroso di lasciare il segno e portare il suo team alla vittoria. Con grande determinazione e un’atmosfera di fiducia, il tecnico italiano si presenta come protagonista di questa avventura internazionale. “Stiamo benissimo mentalmente”, ha dichiarato Enzo Maresca alla Gazzetta dello Sport, sottolineando l’energia e la concentrazione che alimentano il sogno di conquistare il trofeo mondiale. Ora, l’attesa cresce...

Chelsea, Maresca vuole essere protagonista del Mondiale per Club. Le dichiarazioni del tecnico italiano Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Enzo Maresca, attuale allenatore del Chelsea, ha parlato di come arriva al Mondiale per Club, che partirà nella notte tra il 14 e il 15 giugno con il match tra gli egiziani dell'Al Ahly

Calciomercato Estero, al Chelsea non basta solo Jackson. Maresca annuncia: «Serve più concorrenza? Al 100%» - Il Chelsea non si accontenta di Jackson: Enzo Maresca, tecnico del club, ha dichiarato che è necessaria più concorrenza in attacco per confezionare una squadra competitiva.

