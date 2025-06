Chelsea-Los Angeles Fc | formazioni dove vederla in tv e streaming

Il grande appuntamento del Mondiale per Club sta arrivando: il Chelsea sfida il Los Angeles FC in un match imperdibile. Scopri le formazioni, dove vederlo in TV e streaming, e preparati a vivere un’emozione unica. Restate con noi per aggiornamenti, analisi e tutte le informazioni su questa sfida internazionale che promette spettacolo e colpi di scena!

Il Mondiale per Club del Chelsea inizia contro il Los Angeles FC. I vincitori dell`ultima Conference League, favoriti del Gruppo D (che comprende. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Chelsea-Los Angeles FC, dove vedere il match del Mondiale per Club in tv e streaming - Il match tra Chelsea e Los Angeles FC, valido per la prima giornata del Gruppo D del Mondiale per Club, sarà visibile in diretta su DAZN. Lo riporta tag24.it

