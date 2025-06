Che succede se esci dalla metro e trovi Will Smith che fa freestyle con una folla in visibilio? Ecco il video

Immagina di uscire dalla metro e trovarti Will Smith che improvvisa un fantastico freestyle insieme a DJ AG Online, creando un'onda di entusiasmo tra la folla! Non si tratta solo di un omaggio a “Willy, il principe di Bel-Air”, ma di un evento sorprendente che ha fatto parlare tutti. Gli abitanti di Londra sono rimasti senza parole, catturati da questo momento unico che ha trasformato una semplice giornata in un ricordo indimenticabile... Continua a scoprire cosa è successo!

Non è tanto per la sigla di “ Willy, il principe di Bel-Air ” che ha fatto scoppiare la folla in un delirio. O almeno, non è solo per quella (no, non era la versione italiana, ovviamente). È perché se esci dalla metropolitana e trovi Will Smith che assieme a DJ AG Online fa un freestyle di quelli giusti, ci resti di sasso sulle prime, ti scateni poi. È capitato agli abitanti di Londra c he nei pressi della stazione della metro di King’s Cross hanno trovato questo spettacolo. Will Smith non ha bisogno di presentazioni. DJ AG è una star dei social e organizza concerti improvvisati per le vie di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Che succede se esci dalla metro e trovi Will Smith che fa freestyle con una folla in visibilio? Ecco il video

