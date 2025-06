Che splendore le Feste Vigiliane | 1200 persone alla Ganzega dei Ciusi e dei Gobj

Che splendore le feste vigiliane di Trento! Con oltre 1200 persone alla Ganzega dei Ciusi e dei Gobj, l’entusiasmo è alle stelle. Pronte a partire il 20 giugno, queste festività animano la città fino al 26, culminando con la celebrazione del santo patrono. Come ogni anno, l’attesa si accende con la tradizionale Ganzega, un’occasione unica per vivere la cultura e l’energia di questa meravigliosa manifestazione. Un viaggio tra tradizione e divertimento che non puoi perdere...

Tutto pronto per l'inizio delle Feste Vigiliane che partiranno il prossimo 20 giugno e dureranno fino al 26 giugno, giorno del santo patrono di Trento. Come ogni anno la rassegna di eventi è stata anticipata dalla Ganzega dei Ciusi e dei Gobj: una festa organizzata in piazza Duomo di Trento che.

Segnala rainews.it: 200 persone hanno partecipato nella serata di sabato 14 giugno alla sesta edizione della Ganzega dei Ciusi e dei Gobj a Trento.