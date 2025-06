Charlene di Monaco raggiante in arancio ma la Principessina Gabriella le ruba la scena

Charlene di Monaco incanta con il suo abito arancio, irradiando eleganza e grazia, ma la piccola principessina Gabriella riesce a catturare l’attenzione con la sua spontanea dolcezza. In ogni apparizione pubblica, la Principessa dimostra di essere un’icona di stile e raffinatezza, valorizzando la sua figura impeccabile. Recentemente, al fianco del marito, Charlene ha brillato ancora una volta, illuminando il Principato con il suo look audace. Malgrado la sua scelta...

In ogni sua apparizione pubblica, Charlene di Monaco dimostra tutta la sua bellezza e capacità di scegliere dei look eleganti e che valorizzano la sua figura perfetta. Anche di recente la Principessa è apparsa nuovamente in pubblico, al fianco del marito, con un abito che accendeva i suoi lineamenti. La prima donna del Principato, infatti, è sembrata più raggiante che mai con un vestito lungo in un tono scuro di arancione. Malgrado la sua scelta azzeccata in fatto di look, Charlene di Monaco si è vista rubare la scena da un’altra Principessa. Si tratta figlioletta Gabriella che ha preso parte alla cerimonia d’apertura della sesta edizione degli Incontri nei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco, insieme al resto della famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Charlene di Monaco raggiante in arancio, ma la Principessina Gabriella le ruba la scena

In questa notizia si parla di: charlene - monaco - raggiante - scena

