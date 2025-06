Chantal Tonello ritrovata in Ungheria parla il padre Andrea | L’ho rivista è stato bellissimo e drammatico

Il ritrovamento di Chantal Tonello in Ungheria dopo 13 anni apre un nuovo capitolo di speranza e riflessione. Le parole di Andrea Tonello, suo padre, raccontano emozioni profonde e un misto di sollievo e incertezza: “Per ora la lascio lì con la nonna”. Una decisione difficile, ma necessaria, che segna l’inizio di un percorso complesso verso il ritorno a casa e alla normalità.

Le parole di Andrea Tonello, padre di Chantal, la bambina ritrovata in Ungheria dopo 13 anni: “Per ora la lascio lì con la nonna”. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chantal Tonello ritrovata in Ungheria, parla il padre Andrea: “L’ho rivista, è stato bellissimo e drammatico”

"Chantal Tonello ritrovata dopo 13 anni in Ungheria" - Dopo 13 lunghi anni di attesa, la vicenda di Chantal Tonello ha trovato un fragile barlume di speranza.

