Chantal Tonello ritrovata in Ungheria la bimba sottratta al padre 13 anni fa

Una svolta sorprendente nel caso di Chantal Tonello, la bambina scomparsa 13 anni fa e ritrovata in Ungheria. A circa 150 chilometri da Budapest, la piccola, sottratta al padre in Italia, potrebbe finalmente riabbracciare la famiglia. La madre, Klaudia Ildikot Sallai, è stata fermata su mandato internazionale. Il caso, che ha tenuto col fiato sospeso l’Italia per oltre un decennio, sta ora entrando in una fase cruciale.

Sarebbe stata ritrovata in Ungheria, a 150 chilometri dalla capitale Budapest, Chantal Tonello, la bimba padovana sottratta alla custodia del padre in Italia e sequestrata dalla madre il 30 novembre del 2012, quando aveva 14 mesi. Lo riportano i social del Tg1. Fonti diplomatiche riferiscono che la madre Klaudia Ildikot Sallai, che è di nazionalitĂ ungherese, sarebbe in stato di fermo a seguito di un mandato di cattura internazionale. Il caso ebbe grandissima eco all’epoca e, da allora, il papĂ Andrea Tonello non aveva mai smesso di cercare Chantal, andando in tantissimi programmi televisivi e combattendo da anni la sua battaglia sui social. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chantal Tonello, ritrovata in Ungheria la bimba sottratta al padre 13 anni fa

In questa notizia si parla di: chantal - tonello - ritrovata - ungheria

“Chantal Tonello ritrovata dopo 13 anni in Ungheria” - Dopo 13 lunghi anni di attesa, la vicenda di Chantal Tonello ha trovato un fragile barlume di speranza.

Chantal Tonello ritrovata in Ungheria: era stata rapita dalla mamma 13 anni fa Vai su X

Ritrovata in #Ungheria la piccola #Chantal Tonello, rapita dalla madre 13 anni fa. L’abbraccio col padre Andrea che non aveva mai smesso di cercarla.... Vai su Facebook

Chantal Tonello, ritrovata in Ungheria la bimba sottratta al padre 13 anni fa - LaPresse; Chantal Tonello ritrovata in Ungheria: era stata rapita dalla mamma 13 anni fa; Trovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello, rapita dalla mamma in Italia 13 anni fa.

Chantal Tonello ritrovata dopo 13 anni: è in Ungheria. La bambina padovana era stata rapita dalla madre - Tredici anni dopo la sua misteriosa sparizione da Padova, Chantal Tonello è stata ritrovata in Ungheria, a circa 150 chilometri da Budapest. Come scrive corriereadriatico.it

Chantal Tonello ritrovata in Ungheria: era stata sottratta dalla madre 13 anni fa - Dopo quasi 13 anni di silenzio, dolore e speranza, Andrea Tonello ha finalmente ritrovato sua figlia Chantal. Da iltempo.it

Ritrovata in Ungheria Chantal, rapita dalla mamma 13 anni fa - È stata ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello sequestrata dalla madre in Italia il 30 novembre del 2012. Come scrive ilfattoquotidiano.it