Chantal Tonello ritrovata in Ungheria dopo 13 anni la bambina rapita dalla madre

Dopo 13 anni di speranza e incessante ricerca, Chantal Tonello è stata ritrovata in Ungheria, dove era stata rapita dalla madre da quando aveva 14 mesi. La vicenda, che ha commosso l’Italia, si è conclusa con l’arresto della madre, ora sotto fermo su mandato di cattura internazionale. La tenacia del padre Andrea Tonello ha infine premiato, restituendo speranza a una famiglia intera.

La piccola aveva 14 mesi quando fu portata via, da allora il padre Andrea Tonello non ha mai smesso di cercarla. La madre è in stato di fermo a seguito di un mandato di cattura internazionale.

Ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello: era stata rapita dalla madre tredici anni fa - Una drammatica svolta illumina il caso della piccola Chantal Tonello, scomparsa tredici anni fa e ritrovata in Ungheria.

