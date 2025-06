Chantal Tonello ritrovata dopo 13 anni | è in Ungheria La bambina padovana era stata rapita dalla madre

Dopo tredici anni di angoscia e mistero, la storia di Chantal Tonello, la bambina padovana rapita dalla madre, ha finalmente un lieto fine. Ritrovata in Ungheria, a pochi passi da Budapest, questa notizia tanto attesa è stata mantenuta segreta fino all’ultimo respiro. Un miracolo che ridona speranza e giustizia, dimostrando che anche nei casi più intricati, la verità può emergere.

Tredici anni dopo la sua misteriosa sparizione da Padova, Chantal Tonello è stata ritrovata in Ungheria, a circa 150 chilometri da Budapest. La notizia, tenuta riservata fino all?ultimo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Chantal Tonello ritrovata dopo 13 anni: è in Ungheria. La bambina padovana era stata rapita dalla madre

"Chantal Tonello ritrovata dopo 13 anni in Ungheria" - Dopo 13 lunghi anni di attesa, la vicenda di Chantal Tonello ha trovato un fragile barlume di speranza.

