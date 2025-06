Chantal Tonello il papà Andrea | Non è mai uscita o andata a scuola è come se fosse nata ieri Mi vede come un orco

Dopo un lungo e drammatico percorso di 13 anni, tra misteri e attese, la storia di Chantal Tonello si sta finalmente illuminando. Una vicenda segnata da incontri mancati e speranze mai sopite, che ora trova una nuova luce nel suo cammino. La sua storia, iniziata in Ungheria quando aveva appena 14 mesi, ha segnato il cuore di molti. Ma ora, c’è un nuovo capitolo da scrivere, e la speranza torna a brillare più forte che mai.

Una battaglia lunga 13 anni, e ora finalmente la luce in fondo al tunnel. Chantal Tonello aveva appena 14 mesi quando fu portata in Ungheria dalla mamma, che fece poi perdere le sue tracce. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Chantal Tonello, il papà Andrea: «Non è mai uscita o andata a scuola, è come se fosse nata ieri. Mi vede come un orco»

