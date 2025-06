Chantal Tonello il padre racconta l' incontro dopo 13 anni | Sequestrata in casa dalla mamma mai a scuola Non sa cosa sia un gelato

Padova si è riempita di emozione e speranza quando il padre di Chantal Tonello, dopo 13 anni di silenzio, ha condiviso: “Mi hanno chiamato e, appena ho saputo che Chantal era stata trovata, sono corso da lei con il cuore in gola.” Un incontro tanto atteso, un momento che cambierà per sempre la vita di una famiglia segnata dalla sofferenza e dall’amore incondizionato. La loro storia è un commovente esempio di speranza e rinascita.

PADOVA - «Quando mi hanno chiamato per darmi la notizia mi hanno chiesto se fossi seduto. E quando ho saputo che finalmente Chantal era stata ritrovata mi sono immediatamente mosso per. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Chantal Tonello, il padre racconta l'incontro dopo 13 anni: «Sequestrata in casa dalla mamma, mai a scuola. Non sa cosa sia un gelato»

