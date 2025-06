Cesena | Filippo Fusco nuovo direttore sportivo cambio di strategia per il futuro

Accettato da tutti come una garanzia, Filippo Fusco rappresenta il nuovo volto della strategia del Cesena. Con un passato ricco di successi, porta con sé un bagaglio di competenza e passione che promettono di rivoluzionare il nostro modo di affrontare le sfide future. Sono felice che abbia deciso di unirsi a noi in questa avventura, perché la sua leadership sarà fondamentale per scrivere un nuovo capitolo di successi e ambizioni.

"Ringrazio Fabio Artico per i risultati sportivi conquistati nei due anni in cui è stato direttore sportivo del Cesena". E’ l’incipit di Corrado Di Taranto, direttore generale del Cavalluccio, durante la presentazione del nuovo diesse Filippo Fusco. "Filippo non ha bisogno di presentazione, i risultati professionali che vanta parlano per lui. Ha maturato professionalitĂ e lealtĂ negli anni, il suo marchio di fabbrica. Sono felice che abbia accettato la nostra proposta all’interno di una scelta condivisa con la proprietĂ ". Resta in ogni caso legittima la domanda sul come mai il club abbia deciso di esonerare un direttore sportivo che ha portato la promozione in serie B, la vittoria della Supercoppa, la salvezza in cadetteria e il diritto ai playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it