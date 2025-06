Cesena Calcio | investimento da 1,3 milioni per valorizzare lo stadio e il Museo Bianconero

Cesena Calcio si prepara a rivoluzionare il suo approccio, con un investimento di 13 milioni volto a valorizzare lo stadio e il museo bianconero. Seguendo il modello statunitense, il progetto mira a trasformare il tempio del calcio in un vero polo di intrattenimento, aperto alla città tutto l’anno. Un'iniziativa ambiziosa che punta a creare un legame più forte tra i tifosi e la squadra, arricchendo l’esperienza sportiva e culturale per tutti.

Il modello è quello statunitense: lo stadio non può e non deve essere soltanto il luogo dove arrivare, guardare la partita e poi andarsene. Serve piuttosto puntare alla valorizzazione dell’intrattenimento, dentro e fuori dal campo, per un lasso di tempo che sia il piĂą ampio possibile. E così il Cavalluccio a trazione Made in Usa ci prova, con l’intento di aprirsi alla cittĂ nell’arco di tutta la settimana, magari giĂ da settembre. E mettendo sul tavolo un investimento che dovrebbe attestarsi intorno al milione e 300.000 euro, a carico del Cesena Calcio che per questo progetto si avvale della collaborazione di Pubblisole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena Calcio: investimento da 1,3 milioni per valorizzare lo stadio e il Museo Bianconero

