Cerno | non poteva mancare l' inchiesta contro i poliziotti che hanno fatto il loro lavoro | VIDEO

In un contesto in cui la verità e la giustizia devono fare luce sui fatti, le parole di Tommaso Cerno sottolineano l'importanza di un'indagine trasparente sulle azioni delle forze dell'ordine. La vicenda di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso durante un inseguimento, ha acceso un dibattito cruciale sulla responsabilità e sull'equilibrio tra sicurezza e rispetto delle regole. È fondamentale seguire ogni sviluppo per comprendere appieno cosa si cela dietro questa tragica tragedia.

“Non poteva mancare l'inchiesta contro i poliziotti che hanno fatto il loro lavoro”: così il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, ha commentato a caldo gli sviluppi della vicenda di Carlo Legrottaglie, il carabiniere colpito mortalmente mentre inseguiva dei malviventi in provincia di Brindisi. Sono indagati per omicidio colposo, come atto dovuto, i due agenti che giovedì sono rimasti coinvolti nel conflitto a fuoco con i due ricercati per la morte del brigadiere di Ostuni, nel corso del quale è morto il 59enne Michele Mastropietro. “Io credo che in quella tragedia sia morto il carabiniere e che l'altra tragedia sia l'inchiesta contro i poliziotti”, ha chiosato Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cerno: non poteva mancare l'inchiesta contro i poliziotti che hanno fatto il loro lavoro | VIDEO

